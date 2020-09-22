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Россия

Кому доверяют россияне

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 Андрей Позняков
Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь" на параде в Москве 9 мая 2008
Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь" на параде в Москве 9 мая 2008   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool
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Армия, президент и ФСБ оказались на вершине рейтинга доверия россиян, составленного «Левада-центром». Опрос для этого исследования проводился в августе. Две трети респондентов заявили о полном доверии армии, 58% — президенту и 53% — ФСБ. Только эти три социальных института имеют положительный баланс доверия, — говорится в комментарии аналитического центра. Далее в рейтинге — Церковь и религиозные организации, благотворительные структуры, правительство и малый и средний бизнес.

Хуже всего дела с доверием обстоят у парламента, политических партий и банков. Они оказались на вершине рейтинга институционального недоверия. Не склонны россияне доверять и муниципальным властям, а также СМИ и правительству. «Особым недоверием пользуются те институты, которые предназначены представлять, выражать и защищать интересы населения», — объясняют социологи.

В «Левада-центре» говорят о «пирамиде недоверия (и страха)», которая держится на «оппортунизме и конформизме подданных». В целом же эксперты центра отмечают регресс в развитии общества: «общественно-политическая система выстроена не как представительство различных групп и интересов общества, а как антидемократическая система принуждения и замещения интересов и взглядов населения, нивелирующая культурную гетерогенность и социальное разнообразие».

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