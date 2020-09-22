Совет Евросоюза по иностранным делам не смог договориться о санкциях против Беларуси из-за того, что за них отказался проголосовать Кипр. Это островное государство требует одновременно принять аналогичные меры против Турции за её деятельность в Восточном Средиземноморье. В интервью Euronews свою позицию разъяснил глава МИД Кипра. Наш корреспондент Эфи Кутсокоста спросила Никоса Христодулидеса, блокирует ли он санкции против Беларуси.

Христодулидес: На неформальном совете по иностранным делам в Берлине после долгих дискуссий о Беларуси и незаконной деятельности Турции в Исключительной экономической зоне Кипра было решено, что предложения, касающиеся Беларуси, и предложения, представленные Республикой Кипр в июне, будут рассматриваться параллельно с целью их скорейшего принятия. Таким образом, Республика Кипр не использовала своего права вето в связи с вопросом о Беларуси. Мы ни в коем случае не против принятия мер против режима в Беларуси. На самом деле, Кипр был одной из стран, поддержавших принятие секторальных санкций в отношении всех тех событий, которые имеют место в Беларуси.

Euronews: Однако вы настаиваете на том, что дадите зелёный свет санкциям против Беларуси и режима Лукашенко только в том случае, если будет сделан шаг к введению санкций за незаконную деятельность Турции в кипрской ИЭЗ?

Христодулидес: Мы настаиваем на выполнении политического соглашения, достигнутого в Берлине. Мы не связываем одни санкции с другими. И не только мы. Верховный представитель ЕС по внешней политике заявил об этом открыто, в Европейском парламенте и на публике, а также перед постоянными представителями стран ЕС. Г-н Боррель сам призвал все государства выполнять соглашение, достигнутое в Берлине.

Euronews: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии заявила, что страны-члены должны ускорить процесс принятия решений, и что по некоторым вопросам внешней политики решения должны приниматься усиленным большинством, а не единогласно, как сейчас. Вы согласны?

Христодулидес: Наиболее важную роль в принятии общих политических решений должны играть европейские интересы, а не национальные интересы отдельных стран. Если мы сначала не определим, в чем состоят интересы ЕС, то Кипру и многим другим государствам-членам будет очень трудно согласиться с принятием решений по вопросам внешней политики таким усиленным большинством.