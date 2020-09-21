Фондовый рынок упал из-за опасения новых карантинных мер

Мировые фондовые рынки пережили в понедельник падение. Аналитики связывают его с новой волной карантинных ограничений, ставящей под угрозу только начавшееся восстановление экономики.

Европейский индекс European Stoxx 600, который определяется на основе котировок крупнейших промышленных компаний, снизился на 3%. Немецкие гиганты химической промышленности BASF и Covestro потеряли 5% своей рыночной стоимости. Снизились и национальные индексы европейских стран.

Основные индексы "Уолл-стрит", как сообщает агентство "Рейтер", в понедельник достигли минимумов почти за семь недель. Заметные потери понесли американские энергетические компании на фоне падения цен на нефть в связи с возможным возобновлением добычи в Ливии. Вслед за рынком акций США, который начал падение еще в пятницу, опустились фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не осталась в стороне и Россия: индекс МосБиржи потерял за день 2,99%, а индекс РТС за счет ослабления рубля и вовсе рухнул на 3,86%, сообщает агентство "Финам".