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Брюссельское бюро

Концерты Liveurope для тех, кто на карантине

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 Christopher Pitchers
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Концерты Liveurope для тех, кто на карантине
Авторское право  Euronews
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Для учреждений культуры пандемия коронавируса стала почти катастрофой. Концертные залы по всей Европе либо закрыты, либо доступ в них ограничен.

Значительная часть аудитории находится на самоизоляции. Соединить её с музыкантами призвана инициатива под названием Liveurope или "Европа живьём". 16 площадок в 16 странах в конце этой недели будут транслировать их выступления в интернете.

Брюссельский зал Ancienne Belgique предоставлен группе Шарлотты Адижери:

«Это приятно, - говорит певица. - Это всё равно, как встряхнуть газированную воду в бутылке, а потому с шипением её открыть. Вот как я себя чувствую.»

Другой участник этой группы, Борис Пупуль, ощущает удовольствие от возвращения на сцену и при этом скучает по прямому общению с публикой:

«Я очень рад, что мы можем играть, но это не так, как раньше, - говорит он. - За кулисами нет других артистов. Гримерная только одна, и только для нас двоих. Это очень странно. Мне немного грустно, но в то же время я счастлив, что смогу выступить на концерте здесь, на сцене. Но это всё же немного странно ».

В режим онлайн Liveurope действует уже несколько лет. Координацией международных усилий в этой организации и отбором талантов занимается Элиза Фамжия:

«С 2014 года, благодаря нашему сотрудничеству и финансированию со стороны государств-участников , мы создали проект, способный продержаться и в самые трудные времена, - сказало она. - Вместе мы добились увеличения на 64% молодых европейских исполнителей в наших залах».

Трансляции Liveurope будут начинаться в четверг и пятницу с дискуссий в Facebook о политике и музыке. А потом - дискотека.

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