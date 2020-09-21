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Италия

Итальянцы — за сокращение парламента

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 Павел Барсуков
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Итальянцы — за сокращение парламента
Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Более 60% итальянцев поддержали сокращение парламента страны. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, опубликованного после завершения воскресного референдума.

Инициатива принадлежит правящей партии "5 звёзд". Проект предусматривает сокращение числа сенаторов с 315 до 200, а депутатов нижней палаты — с 630 до 400. Обе палаты одобрили идею в прошлом году. Предполагается, что эта мера позволит сократить бюджетные расходы на 80 миллиардов евро в год и повысить эффективность законодательного органа.

Впрочем, некоторые политики считают меры не просто недостаточными, а популистскими, и настаивают на более глубоких реформах устаревшей системы: нынешняя инициатива — первое изменение в составе итальянского парламента за всё послевоенное время.

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