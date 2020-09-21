Комиссар Йоханссон рассказала о новой миграционной политике

Более чем неделю назад пожар уничтожил на греческом Лесбос лагерь для беженцев Мория. Тысячи его обитателей провели несколько ночей под открытым небом. Теперь для их сооружают на острове другое жилье.

Избежать подобных ситуаций призвана новая миграционная политика, которую на днях объявит Евросоюз. О ней рассказала в интервью Euronews Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон:

Йоханссон: Думаю, для всех совершенно очевидно, что мигранты ежедневно платят высокую цену за отсутствие у нас единой европейской политики. Кроме того, доверие между государствами-членами страдает из-за отсутствия общей европейской политики. Так что я надеюсь исправить это своим предложением.

Euronews: Есть ли консенсус в отношении общей европейской политики, особенно когда такие страны, как Польша и Венгрия, стойко выступают против любых миграционных пактов?

Йоханссон: Все понимают, что это сложная задача, конечно. Честно говоря, вряд ли мне будут много кричать "ура", когда я представлю свое предложение. Но я надеюсь, что меня выслушают с пониманием и уважением. Потому что, я думаю, мы находим верный баланс, демонстрируя солидарность с мигрантами, лицами, ищущими убежища, и с государствами-членами. Но мы также ясно понимаем, что те, кто не имеет права оставаться в ЕС, должны быть возвращены.

Euronews: Означает ли это, что всем государствам-членам придется принять какие-то квоты на беженцев, имеющих право оставаться в Европе?

Йоханссон: Для всех очевидно, что одноразовой солидарности недостаточно. Нужна надлежащая система, способная отвечать на давление, под которым могут находиться государства-члены.

Euronews: Так можете ли вы гарантировать этим миграционным пактом закрытие лагерей для беженцев, вроде Мория?

Йоханссон: Да. Не будет больше Мориа. По-моему, очевидно, что Мория является результатом (не только, но отчасти), отсутствия общей европейской политики предоставления убежища и миграции.

Euronews: Если вы посмотрите на дебаты в Европейском парламенте за неделю, то некоторые из депутатов очень уничижительно отзывались о беженцах и мигрантах. Как вы надеетесь справиться с таким отношением?

Йоханссон: _Во-первых, я думаю, что мы слишком много места предоставляем ультраправым голосам в дебатах по вопросам миграции и убежища. Думаю, мы должны сосредоточиться на том, как мы можем управлять миграцией упорядоченным образом. По-моему, это то, о чём просят нас европейские граждане. Мигранты - такие же, как мы с вами: мужчины и женщины, мальчики и девочки. У них разные мнения, у них разный опыт, они люди, и с ними нужно так и обращаться. _