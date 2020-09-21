Волшебный мир картин Марка Шагала, чьи образы художник, проживший большую часть жизни во Франции, черпал из мира своего детства, которое он провёл в Витебске...

Хорошо известна еврейская тема его искусства, ветхозаветные образы. Организаторы выставки, открывшейся в галерее Palazzo Roverella в итальянском городе Ровиго, прослеживают связь шагаловских образов с традиционной русской иконографией, в особенности с лубочной картинкой. Это хорошо видно на примере знаменитого петуха со всадником на спине, картине 1929 г.

«Эта великолепная картина, – рассказывает куратор выставки Клаудия Дзеви, – была создана вскоре после того, как Шагал приехал из России [в 1923 г.]. Первые годы после этого переезда были самыми тяжелыми в его жизни. Но он был очарован цветами Франции, что́ отражается в его живописи. Его картины наполнены цветами и сверхъестественным светом. Мы поместили эту работу в секции, посвященной петухам, чтобы показать, что образ русского петуха не оставляла его и во Франции».

Внучка живописца Мерет Мейер считает, что, не изучив истоки символизма Шагала, понять его мир будет сложно:

«Душа Шагала была, конечно же, многообразной и многосоставной. Она была столь же глубокой как слои серой краски на картине, висящей за мной, которая называется «Свадьба». Эта чудесная работа напоминает о глубинном характере архитектуры и любого пространства. Он вдыхал эти пространства, чтобы затем их разобрать и пересобрать в двухмерной форме. И здесь мы открываем волшебство его души».

При жизни Шагал добился большего признания в Европе, но он верил, что вслед за ней его полюбит и Россия. Выставка «Моя Россия полюбит меня» будет открыта до 17 января следующего года.