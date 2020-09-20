Нотр-Дам восстанавливают по средневековым технологиям

Восстановить максимально аутентично: мастера, реставрирующие парижский Нотр-Дам, используют исторические средневековые технологии, чтобы максимально близко к оригиналу восстановить дубовые конструкции, сгоревшие полтора года назад. Каркас даже поднимают не краном, а ручной лебёдкой.
Вокруг собора продолжают снимать строительные леса, установленные для прошлогоднего ремонта. Эти металлические конструкции также сильно пострадали, и безопасный их демонтаж продлится ещё около месяца.
Тем временем открылся для посетителей археологический музей, расположенный в крипте собора. Пожар не нанёс ему прямого ущерба, однако помещения оказались загрязнены токсичной свинцовой пылью от сгоревших перекрытий, и специалисты лишь недавно завершили очистку музея.
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