Кредит “на побои”? | #КУБ

Отношения Беларуси с западными соседями накаляются все больше. В четверг Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей и об усилении контроля на границе с Украиной. По его словам, ему вместе с президентом России и министром обороны пришлось в последние дни отстраивать общую защиту Союзного государства.

“Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну”, — заявил Лукашенко.

А вот отношения с Россией, наоборот, становятся всё теснее, несмотря на некоторые разногласия накануне выборов. На этой неделе Владимир Путин пообещал выделить 1,5 млрд долларов на помощь Беларуси, где уже месяц не прекращаются протесты с применением полицейского насилия. Из этих денег полмиллиарда должны поступить из Евразийского фонда стабилизации и развития.

Я Вам [Владимиру Путину] очень за это благодарен – Вы продемонстрировали, что белорусские границы – это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь

“Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои”, — заявила Светлана Тихановская. По ее мнению, российские деньги могут продлить "агонию" Лукашенко, но "победу народа" не смогут предотвратить. Экс-кандидат в президенты также добавила, что возвращать этот кредит будет сам Лукашенко, а не белорусский народ.

Учитывая, что в самой России проблем немало, были те, кого возмутило выделение такой помощи Беларуси.

“Твери, Тамбову и Орловской области не выделит. И на российское здравоохранение не выделит. И на обещанные горячие обеды для всех школьников. Лукашенко же нужнее, правда?” — пишет юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что кредит предоставляется не Лукашенко, а Беларуси — большому союзнику и братской стране, и призвал не считать эту помощь вмешательством во внутренние дела республики.

По словам Лукашенко, последние события показали, что Беларуси нужно теснее держаться с ее старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе в экономике. Белорусский президент заявил, что две трети российских денег пойдут на рефинансирование уже существующих долгов.

На этом фоне Европарламент принял резолюцию, подтвердив, что Европа не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает гибридное вмешательство России во внутренние дела соседнего государства. К нему евродепутаты отнесли в частности отправку российских советников в военные и правоохранительные ведомства и так называемых медиаэкспертов, которые помогали белорусским государственным СМИ.

Кстати, Польша тоже предложила помочь Беларуси. Она выступила с идеей создать стабилизационный фонд ЕС в размере не менее миллиарда евро. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал эту помощь "планом Маршалла" для Беларуси. Правда, член координационного совета оппозиции Павел Латушко недавно заявил, что республике в случае смены власти необходимы будут как минимум 3-4 миллиарда долларов.

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