Коронавирус "гонит" испанцев в пригороды

Коронавирус не всегда меняет жизнь в худшую сторону. Серхио и Андриана с радостью привыкают к своему новому дому на окраине Мадрида. Не так давно пара решила отказаться от квартиры в центре испанской столицы и переехать в пригород. Теперь у них есть сад и бассейн, да и площадь жилья позволяет чувствовать себя более комфортно.

Адриана Паскуаль, врач: "В условиях самоизоляции и карантина мы почувствовали, что в квартире нам слишком тесно, что мы живем как-будто в заточении. Поэтому в июне мы начали искать новое жилье. А через пятнадцать дней нашли подходящий вариант".

И это не единственный случай. Согласно исследованию IDEALISTA, одного из ведущих веб-сайтов по недвижимости, за последние шесть месяцев в Мадриде наблюдается значительный рост интереса испанцев к домам вдали от городской суеты. Впрочем, по мнению экспертов, цены на недвижимость в больших городах вряд ли упадут.

Франсиско Инарьета, эксперт IDEALISTA: “Падения цен не случится. Во-первых, потому, что спрос на квартиры в городской черте все еще высокий. Во-вторых, люди ожидают довольно быстрого восстановления экономики: Европа оказывает помощь Испании и Европейский Центробанк предоставляет льготные условия по кредитам. В долги можно влезть за меньшие проценты".

С другой стороны, санитарный кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес серьезный удар по собственникам жилья. Речь идет об испанцах, предоставляющих свои квартиры в аренду. Потери в этом секторе, по подсчетам специалистов, могут составить 4,5 миллиарда евро. Число туристов, приезжающих в Испанию сократилось. Цены на аренду квартир упали. У Лолы есть только два варианта, учитывая отсутствие туристов и падение цен.

Лола Мартан, владелица квартиры: “Когда жилье снимают на несколько дней или месяцев, но при этом цены падают, а налоги остаются высокими, прибыли мы получаем очень мало. Можно сдавать в аренду и на длительный срок. Но тогда вы вам придется заключать контракт с арендатором минимум на пять лет и понижать цену".

Сложные ситуации, возникающие на фоне пандемии, каждый решает как может. И часто это зависит от финансового благополучия.

Карлос Марласка, Euronews: "Переезд в пригороды становится тенденцией не только в Испании. Это наблюдается по всему миру: бегут из Нью-Йорка, Парижа и Лондона, но только те, кто могут себе это позволить".