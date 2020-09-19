Грецию накрыл мощный циклон: есть жертвы и пропавшие без вести

По меньшей мере два человека стали жертвами мощного средиземноморского циклона "Янос", который обрушился на Грецию. Двое числятся пропавшими без вести. В Ставросе пожарные спасли мужчину, которого вода "загнала" на крышу автомобиля.

"Янос" принес с собой сильный ветер и дожди. Огромное количество осадков выпало на островах в Ионическом море, а также в центральной части страны.

В пострадавших от стихии районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение. Вода и грязь проникли в подвалы и на первые этажи домов. С четверга по субботу экстренные службы получили более 2500 звонков с просьбами о помощи. За это время было проведено около 900 операций.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность. Материальный ущерб от циклона еще предстоит оценить.