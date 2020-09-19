Американцы прощаются с Рут Бейдер Гинзбург

Национальные флаги в пятницу вечером были приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в Вашингтоне, а также по всей стране как дань памяти Рут Бейдер Гинзбург. В пресс-службе Белого дома уточнили, что президент США распорядился приспустить флаги "до заката того дня, когда состоятся похороны" старейшего члена Верховного суда США. Сам Дональд Трамп опубликовал официальное заявление, в котором назвал ее "гигантом юриспруденции".

Сотни человек собрались перед зданием высшей судебной инстанцией США, чтобы почтить память 87-летней Гинзбург: "Моя мама - адвокат, она выбрала этот путь, вдохновлённая примером RBG. Так что её инициалы окружали меня с самого детства в доме. Когда вышел известный документальный фильм о ней, мы смотрели его каждые выходные, пока он шёл в кинотеатрах. Она как бы стала для меня бабушкой", - говорит школьница Лорел Аронсон.

Американские СМИ сообщили, что за несколько дней до смерти Гинзбург (кумира либеральной и прогрессивной общественности), та говорила внучке, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае её смерти вакантную должность в Верховном суде занял кандидат другого президента, а не республиканца Трампа.

"Прямо сейчас Сенат говорит нам, что они не собирается уважать волю судьи Гинзбург. Мы все помним, что республиканский Сенат сделал с Бараком Обамой: они просто сказали ему, что не будут рассматривать его кандидатуру в Верховный суд”, - говорит Брэндон Роберт Уоттс, студент юридического факультета.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост в ближайшие дни. По сведениям близких к американской администрации источников, список кандидатур на должность короткий и включает одну женщину. Главным претендентом считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт, придерживающаяся консервативных взглядов.

В указе Трампа, распространённом пресс-службой Белого дома, национальные флаги также будут приспущены над всеми загранучреждениями США в мире.