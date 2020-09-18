США готовятся к блокировке TikTok и WeChat

Власти США с 20 сентября вводят запрет на скачивание на территории страны приложений китайских разработчиков WeChat и TikTok. Об этом говорится в официальном сообщении министерства торговли. Запрет накладывается также на поддержку уже установленных приложений. Министр торговли США Уилбур Росс называет эти меры противодействием "зловредному сбору личной информации об американцах, осуществляемому Китаем", во имя "продвижения американских ценностей, законов и регламентов".

В случае если до 12 ноября работа этих мобильных приложений на территории США не перейдет под контроль американских компаний, власти начнут ограничивать их работу. Ожидается, что решение о продаже американского сегмента социальной сети TikTok будет принято в ближайшее время. Ведутся переговоры с такими компаниями как Walmart, Oracle и Microsoft.

Американские претензии к популярным китайским мобильным приложениям сводятся к тому, что они получают доступ к геолокации пользователей и модерируют их сообщения. Каждый день приложением TikTok пользуются 50 млн американцев. Но такие же возможности есть и у других приложений, работающих как социальные сети. В том числе у таких американских гигантов как Facebook или Twitter. Китайские разработчики отвергают обвинения, что они хранят данные американских пользователей в Китае и могут передать их правительству КНР.