"Всеобъемлющая и торжественная" речь фон дер Ляйен

Программа «О положении Союза»: Насыщенное выступление главы Еврокомиссии. Сдержанное отношение к соседям. Фронт с "ревизионистской" Россией. Злополучная миграционная политика. Обязательная солидарность.

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Европейский парламент вернулся - и коронавирус тоже. Расширение инфекции вынудило депутатов провести свою первую пленарную неделю после летних каникул в Брюсселе, а не в Страсбурге. Эксперты предупреждают о тревожных темпах передачи Covid-19 по всей Европе.

Речь насыщенная и торжественная

На этом фоне Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила со своим первым обращением "О положении Союза".

Речь была насыщенная и торжественная. И долгой - почти как футбольный матч.

Она рассказала об уроках, извлеченных из пандемии, решительно высказалась в пользу более амбициозных климатических целей, экономической помощи, прав меньшинств, гуманной миграционной политики и призывала защищать европейские ценности.

Она подвергла критике те государства-члены, у которых иное понимание этих ценностей.

Сдержанное отношение к соседям

В отношении своих соседей Евросоюз ведёт себя сдержанно. На проблемы "брексита", Беларуси и Турции Европа отчаянно пытается найти подходящие ответы. И блок не всегда способен заставить себя говорить жестко - или вообще говорить.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель:

«С нашей точки зрения, повторное проведение выборов под наблюдением ОЭСР было бы наилучшим решением. Но пока у нас не было возможности связаться с властями Беларуси на любом уровне. Упорная решимость Лукашенко остаться у власти и его поддержка со стороны Москвы делают всё это труднее".

Такой же выжидательный подход к Турции, стране, которая является европейским партнером и противником в то же время.

Вот уже много лет Греция, Кипр и Турция ведут медленно нарастающую словесную войну за запасы газа и мореходные права, но Брюссель не может остановить этот конфликт.

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер:

«Срочно необходима деэскалация. На следующем заседании Европейского совета должен быть открыто обсужден вариант дополнительных санкций против Турции в свете продолжающейся турецкой агрессии».

По вопросу санкций против Беларуси и Турции Урсула фон дер Ляйен оставалась уклончивой.

Фронт с "ревизионистской" Россией

Ко мне присоединяется Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр Швеции.

Гробе: Что вас удивило в этом обращении Урсулы фон дер Ляйен? Чего, по вашему мнению, в нём не хватало?

Бильдт: Я думаю, что это была хорошая и всеобъемлющая речь. Я думаю, что фокус был правильным. Меня воодушевил тот факт, что в речи большое место заняли классические, фундаментальные вещи, такие, как конкурентоспособность и единый рынок. Так что, я дал бы высокие оценки за эту речь.

Гробе: Год за годом мы слышим от официальных лиц ЕС, что Европа должна играть важную роль в мире. Но Европа сейчас скорее оттеснена и находится в обороне на многих фронтах, будь то Беларусь, Россия, Ливия, Средиземноморье или Трамп. Как это можно повернуть?

Бильдт: Мы наблюдали такое за последнюю пару лет. Ситуация в соседнем с нами регионе сильно отличается от того, на что мы надеялись лет 20 лет назад, - она стала гораздо проблематичнее. Я имею в виду, что у нас есть ревизионистская Россия, у нас есть сумятица на Ближнем Востоке, у нас есть сложности в Африке от Сахеля до Ливии, - всё это намного превосходит то, чего мы ожидали. К этому можно добавить, конечно, довольно непредсказуемые, мягко говоря, Соединённые Штаты. Так что это гораздо более трудная повестка дня в сфере иностранных дел и безопасности, чем мы предполагали. И я не думаю, что мы достаточно ускорились в разработке политики и инструментов, необходимых для того, чтобы иметь дело со всем этим.

Гробе: Именно ваше правительство в начале девяностых привело Швецию в семью ЕС. Я хочу спросить вас: не угрожает ли сегодня европейской идентичности, европейской системе ценностей популизм?

Бильдт: Я думаю, что он больше угрожал пару лет назад, когда нам приходилось разбираться с непосредственными последствиями кризиса беженцев 2015 года. Мы видели тогда рост антимиграционных, популистских и антиевропейских сил в Европе. С тех пор мы видим в нескольких странах, что популистские силы маргинальны и не столь сильны, как они были тогда. И всё же, их остатки существуют, но я сейчас немного более оптимистичен по этому поводу, чем пару лет назад.

Гробе: Наконец, каким вы видите Европейский Союз через пять лет? Будет он сильнее или слабее? Это через год после следующих президентских выборов в США...

Бильдт: Я бы, конечно, надеялся, что он будет сильнее. Вопрос в том, будет ли он достаточно сильным. Всё в жизни относительно. И я опасаюсь, что нам не удастся, так сказать, восстановиться от восстановления после пандемии и вернуться к реально конкурентоспособной экономической политике. Тем временем, скачет вперёд Китай, Соединенные Штаты делают своё общество цифровым. А мы позади и КНР и США в гонке за цифровое общество. Догонем ли мы их через пять? Я хотел бы верить в это больше, чем я верю на самом деле.

Злополучная миграционная политика

Карл Бильдт был посредником в балканском конфликте. Возможно, ему стоит сыграть аналогичную роль в злополучной миграционной политике Европы.

После того, как более недели назад пожар уничтожил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, гуманитарный кризис снова стоит на повестке дня. Попытки позаботиться о мигрантах на острове предпринимались медленно.

Но в политическом плане Брюссель начал действовать. Объявлен, что новый миграционный пакт будет представлен не 30 сентября, как было давно запланировано, а на следующей неделе.

Еврокомиссар по вопросам миграции заявил, что в новой схеме приоритетным будет «обязательная солидарность».