В Сан-Себастьяне стартовал кинофестиваль

Один из крупнейших европейских и самый престижный в испаноязычном мире кинофестивалей начинает работу. Несмотря на невиданные ограничения связанные с коронавирусом, в Сан-Себастьян, приморский город в Стране Басков и в этом году приехали звёзды международного уровня.

Одной из первых у театра Виктории-Евгении, где проходят фестивальные мероприятия, появилась испанская актриса Елена Анайя, снявшаяся в последней комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина». Действие этого фильма происходит в Сан-Себастьяне во время кинофестиваля, поэтому не удивительно, что и мировая премьера его происходит здесь же.

Датско-американский актёр Вигго Мортенсен получит в Сан-Себастьяне почётную награду — «Доностия» за вклад в кинематограф. Его режиссёрский дебют будет показан на фестивале вне конкурса. А американский актёр Мэтт Диллон представит свой документальный фильм «Великий Феллове» о кубинском певце Франсиско Феллове.

В конкурсе фестиваля участвуют 19 картин, 13 из которых представляют европейский кинематограф. Один из фаворитов — драма датского кинорежиссера Томаса Винтерберга «Ещё по одной», посвященная проблеме алкоголизма.

Фестиваль продлится с 18 по 26 сентября.