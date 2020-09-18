Польша: звери "раскололи" коалицию

Законопроект о правах животных поставил под угрозу правящую в Польше коалицию. Конфликт произошел после голосования в парламенте по поправкам к закону, предложенным партией "Закон и Справедливость" ("ЗиС"). Документ не поддержали депутаты от партии "Солидарная Польша" и объединения "Согласие". Парламентарий от "ЗиС" Рышард Терлецкий , отвечая на вопрос о работе "ЗиС" в меньшинстве, сказал:

"Если ситуация не изменится, есть вероятность создания кабинета меньшинства, а все мы знаем, как сложно проводить политику в таком случае. Если окажется, что работать и вносить изменения, с таким правительством будет невозможно, тогда досрочные парламентские выборы станут необходимостью".

Законопроект о защите прав животных вызвал дебаты как среди политиков, так и в обществе в целом. Поправки, в частности, предусматривают запрет на использование животных в развлекательных целях и разведение пушных зверей. Против этого пункта выступили фермеры. Они заявили, что в случае принятия закона, сотни поляков останутся без работы.