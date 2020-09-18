Песков о ситуации с Навальным: "слишком много абсурда"

В Кремле оценили ситуацию с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в этой истории вопросов становится больше чем ответов и слишком много абсурда.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ : "Факт отравления предполагает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске, и в лаборатории в Москве, найдены не были. В техническом секретариате ОЗХО нам говорят, ничего не знаем, обращайтесь к немцам. А немцы нам говорят, ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО. В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся"

Песков заявил, что Москва весьма ограничена в возможностях расследования инцидента.

СОТ Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ : "Какие то предметы были ликвидированы, увезены из России. Нет возможности ознакомиться с результатами анализов. Это существенно осложняет расследование".

Между тем Германия продолжает настаивать на том, чтобы Россия прояснила обстоятельства предполагаемого отравления Навального. Об этом в заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. Он так же отметил, что ФРГ не комментирует информацию о пластиковых бутылках, которые по данным команды Навального, были отправлены из Томска в Берлин. "Правительство приняло к сведению видео команды Навального", - сказал Зайберт .

В четверг Европарламент потребовал усилить санкции против России и провести международное расследование случившегося с Навальным. В резолюции отмечается, что нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок" - "химическое оружие, которое может быть создано только в принадлежащих государству военных лабораториях и не может быть приобретено частными лицами; но если такое все же случилось, то это нарушение Россией своих международных обязательств".

Так прокомментировала резолюцию юрист ФБК Любовь Соболь: "Европарламент очень жесткую резолюцию выпускает и говорит, что в том числе, изолирует Россию на международных форумах, потому что в России применяется химическое оружие. Это не просто нападение и угроза жизни. Это нападение и угроза жизни с применением химического оружия. Это очень опасно. Последствия могут затронуть весь мир".

В настоящее время оппозиционный политик Алексей Навальный проходит лечение в немецкой клинике Шарите.