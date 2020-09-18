Пандемия отбила охоту

В этом году благородные олени и другие дикие венгерские животные чувствуют себя в большей безопасности. Пандемия коронавируса вынудила власти страны закрыть свои границы, поэтому успевшим полюбить охоту в Венгрии иностранцам пришлось остаться дома. Охота на крупную дичь стоит дорого - ежегодно иностранцы тратили на нее около 20 миллионов евро. Сами венгры выбирают мишени подешевле. Ассоциация охотников страны призывала власти сделать исключение для зарубежных клиентов, но власти отклонили это предложение.

Шандор Сентпетери, замгоссекретаря по лесному хозяйству: "Это не так как с клубникой - после того, как заканчивается сезон, с ней уже ничего не сделаешь. А олени снова продемонстрируют свои великолепные рога и в следующем году. Мы надеемся, что при улучшении ситуации с пандемией охотники из Венгрии и из-за рубежа смогут на них поохотиться".

Убытки лесных хозяйств могут достигать миллионов евро, поэтому некоторые пытаются обойти правила. Один из способов - заключение временных трудовых договоров с иностранными охотниками.

Адам Мадьяр, Euronews: "Теоретически сегодня иностранные охотники не могут приехать на охоту в венгерские леса. Но анонимные источники подтвердили нам, что некоторые из них находятся здесь, используя лазейки в системе".