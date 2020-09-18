Еврокомиссия представила план действий против расизма

Еврокомиссия представила план действий против расизмаКомментарии
Европейская комиссия представила свой пятилетний план действий против расизма. Он предусматривает учреждение на союзном уровне должности координатора этих усилий.
Толчком для инициативы послужили массовые выступление протеста, вспыхнувшие вначале в СШАх после гибели от рук полицейскихо афро-американца, а также рост движения "Жизни чёрных имеют значение" .
«Мы видели кульминацию гнева в глобальных протестах по всему миру, в том числе в Европе - не в первый раз и, вероятно, не в последний, - сказала вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова. - Мы надеемся, что приложив больше усилий, мы сможем изменить волну в Европе».
Брюссель уже издал Директиву о расовом равенстве, но теперь он хочет исправить обнаружившеся в ней недостатки. Евросоюз призывает свои страны-члены разработать национальные меры по достижения такого равенства.
Представитель Европейской сети против расизма приветствовала новый план как большой шаг вперёд и пожелала его воплощения в законы.
«В этом плане действий не содержится нового законодательства, - сказала Джули Паскоет. - Но в нём открыто много ящиков, что очень интересно. Теперь нам нужно правильно заполнить эти ящики, чтобы добиться конкретных изменение для людей, затронутых расизмом ".
Недавний опрос показал, что расовая проблемы по-прежнему существует в Евросоюзе. 29% людей заявили, что они подверглись дискриминации по этническому признаку, когда они пытались получить работу; 23% - жилье; 12% - образование и 22% - товары и услуги.
Из слов еврокомиссара по вопросам равенства явствует, что небелые люди получат преимущество при найме на работу в учреждения ЕС по принципу позитивной дискриминации:
«Мы будем работать над тем, чтобы кадровый состав наших учреждений отражал общество и его разнообразие, - сказала Хелена Далли. - Поэтому мы будем внедрять меры позитивных действий по устранению существующих пробелов».
Предложено также включить в список тяжких преступлений разжигание ненависти на расовой почве, но для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС.