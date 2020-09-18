Защита Ефремова просит условный срок

Защита актёра Михаила Ефремова обжаловала приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. В апелляции его новый адвокат Владимир Васильев просит пересмотреть решение Пресненского суда Москвы и либо отменить его, либо назначить осуждённому условный срок.

Ефремов приговорён к 8 годам колонии общего режима. Суд посчитал полностью доказанной его вину в аварии, которая произошла на Смоленской площади в центре столицы 8 июня. Как сказано в приговоре, актёр сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и в результате не справился с управлением. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Ефремов говорил, что выпил в этот день бутылку водки, утверждает, что ничего не помнит и, возможно, не он находился за рулём. Перед приговором актёр заявил, что признаёт себя виновным. Пресненский суд Москвы в итоге посчитал это признание частичным.