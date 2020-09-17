Предложено создать Европейский Союз Здравоохранения

«Нам нужно создать сильный Европейский Союз Здравоохранения. Время для этого пришло!», - заявила в среду Урсула фон дер Ляйен в своём обращении к Европарламенту «О положении Союза”.

Это бы ответ Председателя Еврокомиссии на коронавирусный кризис, поразивший всю Европу. Некоторые страны с ним едва справлялись, не имея возможности положиться на помощь сеседей или центра. Это союзными договорами не предусматривается.

Брюсселю приходится действовать решительно. Он выразил готовность перенять у других столиц руководство медико-санитарной сферой, которая до сих пор находилась в национальной компетенции.

Урсула фон дер Ляйен назвала и более конкретный шаг:

«Мы построим европейское Агентство по продвинутым биомедицинским исследованиям и разработкам, сокращённо BARDA. Оно укрепит нашу способность и готовность реагировать на трансграничные угрозы и чрезвычайные ситуации естественного или преднамеренного происхождения».

Глава Еврокомиссии надеется, что BARDA поможет Евросоюзу победить Covid-19 и во всеоружии встретить любую следующую атаку на здоровье своих граждан.

Депутат Европарламента из Швеции считает, что одного лишь нового агентства мало:

«По-моему, нам нужно построить что-то большее и поскорее, - сказала Ютте Гутеланд. - ЕС должен быть готов помогать государствам-членам даже больше, чем сегодня».

Сама идея Европейского Союза Здравоохранения не нова. Но потребовалась пандемия, которая привела к закрытию границ, объектов экономики и общественных мест, чтобы поднять её на высокое место в повестке дня.

Евродепутат из Нидерландов считает, что страны-члены могут объединять свои усилия и ресурсы для противодействия инфекционным вспышкам, а также попыткам производить вакцину и лекарства только для отдельных групп или стран:

«Очень важно то, чтобы мы делились знаниями и данными, которыми мы располагаем, - сказала Ким ван Спаррентак. - Наши научно-исследовательские центры должны выйти за национальные рамки и работать вместе. Мы можем занять общую позицию против крупных фармацевтических компаний. "

Фон дер Ляйен также пообещала сотрудничать с Парламентом, чтобы обеспечить успех уже принятой программы борьбы с коронавирусом после того, как государства-члены ЕС решили резко сократить свои расходы на её выполнение:

«Нужно, чтобы наша новая программа EU4Health достигла своей цели, сколько бы времени на это не потребовалось. Поэтому я предложила увеличить её финансирование. И я благодарна за то, что Европарламент готов бороться за это дополнительное финансирование и против сокращений, сделанных Европейским Советом».

Кроме того, в распоряжении Еврокомиссии имеется более триллиона евро, предназначенных на экономическое восстановление после пандемии.Они могут пойти, в частности, на строительство и благоустройство больниц.