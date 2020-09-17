Ураган "Салли" теряет силу

Ураган "Салли", который ослаб до категории тропического шторма, вызвал катастрофическое и угрожающее жизням людей наводнение в американских штатах Флорида и Алабама. Стихия унесла жизнь по меньшей мере одного человека. Еще один пропал без вести.

Ветер в зонах бедствия, достигавший 165-ти километров в час, срывал крыши домов и обрывал линии электропередачи. Из-за дождя затоплены дороги и нижние этажи зданий. Более 500 тысяч жителей прибрежных городов трех штатов остались без электричества, во многих районах прошла эвакуация.

"Салли" - второй ураган, обрушившийся на побережье Мексиканского залива менее чем за три недели. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. В нынешнем году было так много ураганов, что у метеорологов, присваивающих им названия, скоро закончатся имена из заранее утвержденного списка.

Подобно лесным пожарам, бушующим на Западном побережье, ураганы привлекли внимание к проблеме изменения климата, которое, по словам ученых, вызывает более дождливые, мощные и разрушительные штормы.