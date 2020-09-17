Польша: на мех пойдут только кролики?

"Это предательство!","Оставьте нам рабочие места!" Под этими лозунгами в Варшаве прошла акция протеста аграриев против нового законопроекта о защите животных. Документ подготовила правящая партия "Закон и справедливость". Предусматривается - запрет на разведение пушных зверей для производства меха (исключение сделали для кроликов), использование животных в развлекательных целях. Предлагается так же контроль за условиями содержания животных; они должны быть комфортными.

Яцек Заржецки, Польская ассоциация животноводов: "Мы тоже выступаем за защиту животных. Мы хотим, чтобы о них лучше заботились. Но, ради Бога, поговорите об этом с нами. Здесь необходим общественный консенсус, а не строгий закон".

Демонстранты считают, что в случае принятия закона, тысячи фермеров останутся без работы.

Лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что каждый хороший человек должен поддержать проект по защите животных . "Я за это всем сердцем!", - добавил Качиньский. Политик сказал, что закон предложен из гуманитарных соображений, с целью довести защиту животных в Польше до западноевропейских стандартов.

В Сейме (парламенте Польши), где начали рассматривать законопроект, уже развернулись горячие дискуссии.