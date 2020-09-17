Лондонская неделя моды на фоне COVID-19

В четверг стартует Лондонская неделя моды. Большую часть показов можно будет увидеть только с помощью видео-трансляции в интернете. Но организаторы рады уже тому, что мероприятие вообще состоится. Это одно и немногих международных событий, которое состоится в Лондоне в этом месяце. Организаторы считают, что оно станет эпохальным.

Председатель Лондонской недели соды Стефани Фэр: «У нас появился повод по-настоящему переосмыслить всю индустрию моды: частоту проведения недель моды, их цель и организацию; то, как создаются дома моды; то, как они должны быть устроены с точки зрения дизайнеров. Как и другие секторы экономики, индустрия моды пытается оценить последствия ковида».

В Британии в индустрии моды заняты 890 тысяч человек. В прошлом году она произвела товаров и услуг на общую сумму 38 млрд долларов. Британский модный совет, организатор лондонской недели моды, объявил о создании фонда на общую сумму в 1 миллион фунтов для оказания помощи оставшимся без заказов дизайнерам.