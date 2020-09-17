Продажи итальянского вина пошли вверх

В Италии начался сбор урожая винограда. Но в этом году собирать гроздья солнечных ягод приходится, соблюдая меры предосторожности, связанные с коронавирусом. Работники должны держаться друг от друга на безопасном расстоянии и носить медицинские маски.

«Хотя мы работаем на свежем воздухе, мы должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, – рассказывает сборщица винограда Антония Пальма. – Мы не должны носить их всегда, только когда приходим сюда на обед или едем на виноградник на машине, в которой могут находиться не больше двух человек».

По оценке союза сельских хозяйств Coldiretti, за год итальянские виноделы производят продукта на общую сумму 11 млрд долларов. В винодельческом секторе занят миллион 300 тысяч человек.

Но карантинные меры, вызванные коронавирусной пандемией, нанесли по виноделию чувствительный удар. Продажи вина в этом году упали на 4%. Это первое падение за последние 30 лет.

Антонио Сантарелли, хозяин виноградника Casalе Del Giglio: «Мы все прошли через очень трудное время из-за обвального падения продаж. К счастью, всё приходит в норму, дела медленно, но верно поправляются. Медленно из-за того, что они не торопятся с открытием ресторанов и винных магазинов, то есть наших основных заказчиков».

Продажи винодельческого хозяйства Casale Del Giglio, расположенного к югу от Рима, резко пошли вверх из-за спроса на вино на приморских курортах, куда устремились итальянские отпускники.