29 сотрудников полиции ФРГ подозревают в симпатиях к нацизму

В Германии 29 полицейских временно отстранены от работы: в их отношении ведется следствие, они подозреваются в симпатиях к нацизму.

В закрытых чатах, где вели общение правоохранители, они, как сообщается, обменивались изображениями Адольфа Гитлера, свастикой и и фотомонтажом, на котором были изображены мигранты на пути в газовую камеру.

С сообщением выступил министр внутренних дел земли Северный Рейна-Вестфалия: "Были фото Гитлера, свастики, флаг имперской Германии, который объявлен вне закона, и не только фотомонтаж, но и рассказ о том, как беженца отправляют в газовую камеру".

В ФРГ свастика и другие знаки и символы нацизма и, в частности, СС - охранных отрядов - относятся к символике антиконституционных организаций.

Законом запрещена их демонстрация и продажа.

Нынешний скандал - не первый.

В июне в ФРГ минобороны федеральной республики частично распустило подразделение армейского спецназа, военнослужащие которого неоднократно публично выражали ультраправые взгляды.

По словам Герберта Ройла, "решение далось очень нелегко, поскольку я вначале полагал, что это были единичные изолированные инциденты. Но потом я понял, что проблема носит системный характер".

В Германии - в силу исторических причин - за такого рода деяния предусмотрено жесткое наказание, только за демонстрацию нацистской символики можно отправиться в тюрьму на три года.