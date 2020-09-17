Европарламент высказался за проведение в Беларуси свободных и честных выборов и к введению Евросоюзом санкции против Александра Лукашенко, которого он не будет признавать легитимным президентом.

В резолюции, принятой подавляющим большинством, депутаты призвали применить запреты на поездки и замораживание активов в отношении ряда белорусских чиновников и компаний.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель пожелал, чтобы разрабатываемые санкции вступили в силу до встречи лидеров Союза в конце следующей недели.

Законодатели также выразили решительную поддержку белорусской оппозиции и осудили власти страны за разгон мирных митингов и пытки.

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам воздал должное жёнам преследуемых кандидатов в президенты Беларуси:

«Думаю, мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорит оппозиция в Беларуси, особенно эти очень впечатляющие женщины, - сказал Дэвид Макаллистер. - Не случайно, я поддерживаю идею присудить белорусской оппозиции премию Сахарова Европейского парламента».

На премию «за свободу мысли» имени советского академика и диссидента номинированы Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Их кандидатуры поддерживают, по состоянию на четверг, три фракции.

Европарламент потребовал незамедлительно прекратить в Беларуси преследования демонстрантов и отпустить всех, кого задержали по политическим мотивам. Депутаты осудили продолжающееся запугивание и применение силы в отношении участников забастовок на ряде белорусских предприятий, а также против членов Координационного совета по передаче власти.