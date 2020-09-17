Брюссель пояснил свои климатические планы

С инициативой в направлении нейтрализации парникового эффекта выступила в среду Еврокомиссия. Её исполнительный вице-председатель в четверг изложил подробности:

«Поставленная Евросоюзом цель сократить выбросы на 55% даст нам и нашим детям возможность найти путь к климатической нейтральности, - сказал Франс Тиммерманс. - Это даст уверенность инвесторам, а производителям - чёткие временные рамки для перехода на чистые технологии».

В своей программной речи Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить к 2030 году по сравнению с 1990-м сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов с 40% до 55%.

Ради выполнения задач Парижского соглашения, Еврокомиссия представит к июню следующего года и другие предложения по предотвращению климатических изменений. Они призваны, в частности, облегчить для стран торговлю квотами на выбросы углекислого газа, уменьшить экологический ущерб от судоходства, наземного и воздушного транспорта и сохранить здоровье европейских лесов.

«Финансово, экономически и технологически Евросоюз может с этим справиться, - сказал политический координатор Европейской сети климатических действий Клаус Рериг. - Странам, которым труднее, чем другим, отправлен ясный сигнал о том, что это и для них осуществимо».

Среди таких стран — Польша, зависящая от добычи и сжигания угля. Она опасалась, что даже 40-процентное сокращение выбросов подорвёт её экономку. Но теперь Варшава может расчитывать на компенсацию своих жертв Брюсселем.

Его «зелёная" инициатива ещё подлежит утверждению Европарламентом и странами-членами ЕС.