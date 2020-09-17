Европейский авторынок усилил падение в августе

Число продаж новых автомобилей в Европе снизилось в июле и августе, однако не так сильно как в предыдущие месяцы. Данные Европейской ассоциации автопроизводителей, считают эксперты, могут свидетельствовать о начале постепенного восстановления сектора после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В августе число регистрируемых новых легковых машин в Европейском Союзе упало на 18,9%. Из крупных европейских рынков только Италия смогла приблизиться к прошлогодним показателям.

Между тем в первые месяцы этого года продажи автомобилей в странах ЕС сократились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За восемь месяцев в Старом Свете было зарегистрировано чуть более 6,1 млн новых легковых транспортных средств, что почти на 2,9 млн меньше, чем в прошлом году. Наибольшее падение спроса среди крупнейших автомобильных рынков Европы отмечено в Испании.

В июле на рынках семи из 27 стран ЕС был зафиксирован рост спроса на автомобили, а общий объем регистрируемых машин по сравнению с июлем прошлого года сократился лишь на 5,7%.