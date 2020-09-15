Пожарная кампания: Трамп и Байден обменялись ударами

36 жертв пламени на Западном побережье США, и полемика, кто виноват в бедствии, приведшем к их гибели.

Президент Трамп, побывавший там, уверен, что причина лесных пожары - не жаркое и сухое лето, а разгильдяйство местных властей, которые не проводят требуемых профилактических работ: "Вы не убираете опавшую листву - и так год за годом и слой за слоем. И тут достаточно искры, чтобы все заполыхало. Местное руководство должно внимательнее относиться к своим обязанностям. Должна быть организована современная лесозащита и программы профилактических мероприятий".

Во главе штатов, которые сегодня не щадят пожары - Орегон, Вашингтон и Калифорния - стоят губернаторы-демократы, упреки президента в их адрес, как полагают наблюдатели - часть предвыборной стратегии нынешнего хозяина Белого дома.

У его соперника, 78-летнего Джо Байдена - иной подход к решению проблемы: "Вы хотите и дальше, чтобы страной управлял поджигатель, который не верит в изменение климата? Конечно, с таким, как он, мы все можем погореть. И не только погореть, мы можем и утонуть, поскольку для его рекомендации ученых - пустой звук".

В настоящий момент пламенем охвачено не менее 2 млн га на Западном побережье США.

Чад застилает атмосферу. Роза ветров такова, что дым может достигнуть Европы в конце текущей недели - об этом предупредила накануне Метеослужба Франции.