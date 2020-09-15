Размышления о "Возвращении блудного сына"

Возвращение, покаяние, вопросы: в Государственном Эрмитаже представлена инсталляция российского кинорежиссера Александра Сокурова, посвященная знаменитой картине Рембрандта "Возвращение блудного сына".

По воплощенному в инсталляции замыслу, вернувшийся к отцу сын — это человек, прошлое которого — война. По словам Сокурова, одна из идей — предостережение о возможной опасности, которую может нести вернувшийся с войны человек.

"Я касаюсь в данном случае этого сюжета, потому что считаю его современным, считаю, что события, о которых идет речь, о которых начинал говорить и размышлять в свое время, в том числе Рембрандт. Это событие не завершилось, оно началось, но у него нет финала", — рассказал Сокуров.

Специально для выставки молодой художник из Санкт-Петербурга Алексей Перепелкин создал собственный эскиз "Возвращения блудного сына". Экспозиция в Эрмитаже — расширенная и видоизмененная версия проекта, представленного Россией на Венецианской биеннале современного искусства в прошлом году.