Колонизация Америки: "Мейфлауэр" и индейцы вампаноаги

400 лет назад английское торговое судно "Мейфлауэр" отправилось из Плимута к берегам Нового Света. На его борту находились пуритане, которые в поисках религиозной свободы покинули родину и основали Плимутскую колонию. Прибытие на континент отцов-пилигримов занимает центральной место в истории и культуре США. В Плимуте открылась посвященная этому событию выставка, на которой подробно рассказывается о судьба индейского народа Вампаноаги, с которым английские колонисты заключили союз.

Куратор выставки Джо Лузмор говорит: ''Мы должны принять, что это событие связано с колониализмом, это страница из колониального прошлого Англии в Америки. Колонизация оказала разрушительное воздействие на вампаноагов, последствия чего ощущаются и по сей день. Для них это часть живой истории. Можно сказать, что на протяжении 400 лет на их историю зачастую не обращали внимание либо смещали ее на второй план".

Вампаноаги подняли одно из крупнейших в истории коренного населения США национально-освободительное восстание

Официальный представитель вампаноагов Паула Питерс говорит: ''Во время празднования 350- летия этой даты наш вождь приглашен на церемонию, но его выступление подверглось цензуре. Сегодня, в отличие от опыта прошлых лет, нас попросили рассказать о том, что происходило тогда на самом деле".

На выставке представлены 300 предметов, собранных из 100 музеев по всему миру.