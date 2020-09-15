Французские школьницы оделись "провокационно", чтобы сказать "нет" сексизму

Короткие юбки, топики и шорты — французские школьницы решили надеть всё самое “провокационное”, чтобы сказать “нет” сексизму. Акция прошла в рамках флешмоба, который в последние дни захватил соцсети. Девушки выбрали те наряды, которые запрещены правилами их школ.

Под хэштегами #BalanceTonBahut et #BalanceTonProf девушки также начали рассказывать о сексистских замечаниях в их адрес и случаях сексуального преследования и даже агрессии в стенах учебных заведений, а также о бездеятельности педагогического состава в таких ситуациях.

На сторону школьниц встала Магали Ишер, руководитель Федерации школьных родительских советов: “У женщины есть право быть женственной, так, как она это понимает. Мы живем не в 1920-ые годы. Нужно уважать всех”, — заявила она.

Школьниц поддержала министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа (до недавнего времени она занимала должность госсекретаря по вопросам гендерного равенства): “Сегодня 14 сентября молодые девушки по всей Франции спонтанно решили надеть юбки, кроп-топы (майки и футболки, открывающие живот), вещи с глубоким вырезом, накраситься, чтобы показать свою свободу перед лицом сексистских суждений и действий. Как мать, я поддерживаю их из женской солидарности и выражаю им свое восхищение”.

А вот министр образования встал на сторону школ. Он выразил сожаление, что люди всегда стремятся возражать друг другу даже в таких простых вопросах, “хотя достаточно нормально одеться и всё будет хорошо”.

“Очевидно, что директора школ, учитывая их роль в учебных заведениях, хотят, чтобы ученики носили нормальную одежду. С этой точки зрения, я думаю, мы должны быть осторожны, чтобы не впадать в крайности. Мы должны сохранять равновесие и здравый смысл”, — заявил Жан-Мишель Бланке.