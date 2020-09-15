"Щитом Европы" назвала Грецию Председатель Еврокомиссии. Произошло это в феврале, когда Турция пропустила к своей границе изнутри тысячи мигрантов, которых вступили в столкновение с греческой полицией.

Урсула фон дер Ляйен выступит с речью «О положении Союза» 16 сентября, через несколько дней после разрушения крупнейшего в Греции лагеря беженцев. Это даст ей повод объявить о подготовке нового договора об убежище и миграции, из которого будет ясно, превращается Евросоюз в крепость или становится ещё гостеприимнее.

«Расселение по Евросоюзу лиц, желающих получить убежище, которое в прошлом представлялось решением проблемы, останется, но только как одно из решений, - сказал бельгийский исследователь филипп Де Брюкер. - Страны-члены смогут вносить свой вклад различными способами: например, путем предоставления денег и оборудования или предложив направить больше дипломатов в страны транзита или отправления ".

Еврокомиссия запросила 30 млрд евро на проведения этой политики из бюджета на 2021-2027 годы, но лидеры ЕС одобрили выделение только около 22 млрд.

Часть этих денег предназначена для 10 тысяч пограничников и служащих береговой охраны, которые борятся с незаконной перевозкой людей. Брюссель также хочет дать более четкие определение беженцам и экономическим мигрантам, и создать легальные маршруты в Европу для обеих категорий.

«Если португалец хочет работать в США, в Мозамбике или Анголе, ему нельзя просто поехать туда, потому что существуют миграционные правила. Есть они и в Евросоюзе, - сказал португальский евродепутат Нунью Мелу. - Мы должны проводить различие: беженец - это человек, который спасается в страхе за свою жизнь и свою семью, поэтому его нужно приютить в соответствии с международным правом. А к обычному мигранту это не относится".

Осевшие мигранты часто занимаются полезным трудом, например в сельском хозяйстве или строительстве. Но некоторые правительства предпочитают не давать им легального статуса и не платить им, как местным жителям.

Директор неправительственной организации по интеграции мигрантов без документов говорит, что даже Еврокомиссия не одобряет предоставления им разрешение на работу и прочих прав:

«Существует "Директива Голубой карты", но она предназначена в основном для мигрантов, принимаемых на высокооплачиваемую работу, - сказала Мишель Левуа. – Между тем, и другие иностранцы могут быть важными для нашего общества, вспомните, кому мы аплодировали во время карантина. Много людей пытаются добраться сюда на лодках, томятся в лагерях, в то время, как нам не хватает рабочих рук. Поэтому нам нужно упорядочить то, как это делается».

Договор или пакт об убежище и миграции будет представлен Брюсселем к концу сентября. Но для его утверждения и вступления в силу, скорее всего, потребуются длительные переговоры с участием всех других столиц Евросоюза.