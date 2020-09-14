Венеция: точка отсчета нового метеопроекта

В Венеции, городе на воде, погода - в фокусе внимания наблюдателей уже несколько столетий. В последнее время наводнения здесь становятся и чаще, и масштабнее.

Регион делает ставку на скоординированные действия по линии проекта I-STORMS. Альвизе Папа из Центра прогнозирования приливов и отливов объясняет, почему партнерство настолько важно: "Это очень срочно и важно, потому что именно мы ощущаем на себе малейшие изменения климата, чувствуем их раньше других. Уровень воды меняется крайне быстро, для нас это - важнейший метеофактор. В Венеции традиционно замеряли уровень воды в разных районах города. Потом мы пришли к выводу, что важно иметь референтную точку, в которой рассчитывались бы основные показатели. Так мы подумали о проекте I-STORMS.

I- STORMS - это только начало. Вместе с нашими партнерами мы разработали инструмент для обмена данными, результатами измерений тех метеоявлений на воде, которые влияют на Венецию, начинаясь в Ионическом море. Мы также обмениваемся данным о явлениях, который влияют на Хорватию, но начало берут в Греции. В рамках проекта мы создали компьютерные программы и оборудование для обмена данными, одновременно мы разрабатываем единую стратегию, которая позволит скоординированное принятие решений и совершенствование Европейского механизма гражданкой защиты".