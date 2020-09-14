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мир

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже

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 Ирина Александрова
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Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже
Авторское право  Michel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен помещен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на окружение 94-летнего политика.

По данным газеты "Паризьен", пациент находится в реанимации с легочной инфекцией. Эту информацию его близкие не подтвердили.

Сын экс-президента Луи не стал комментировать состояние здоровья отца на данный момент. Валери Жискар д'Эстен возглавлял республику с 1974 по 1981 год.

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