Суд по делу о коррупции в футболе

В Швейцарии открылся судебный процесс по делу о коррупции при продаже прав на трансляции матчей ЧМ по футболу. По этому делу проходят президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.

Аль-Хелайфи выступает на процессе в роли главы катарской телевизионной группы beIN Media. Главный обвиняемый — Вальк, которому генпрокуратура Швейцарии вменяет получение взятки, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Речь идет, в частности, о передаче катарской группе прав на трансляции матчей ЧМ 2026 и 2030 годов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным следствия, Вальк при этом получил в эксклюзивное пользование виллу на Сардинии, за что аль-Хелайфи заплатил не мене пяти миллионов евро.