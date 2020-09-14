Европейский Союз намерен сократить выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, по меньшей мере на 55% к 2030 году. Об этом собирается объявить в среду Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём первом обращении «О положении Союза».

Она также может назвать крайние сроки для прекращения продаж автомобилей с загрязняющими атмосферу дизельными и бензиновым двигателями. Брюссель принимает меры к ускорению перехода на возобновляемые источники энергии.

Однако председатель Комитета Европарламента по окружающей среде призывает к принятию закона, в котором содержались бы более жёсткие меры по борьбе с изменениями глобального климата:

«Наша цель - сократить выбросы парниковых газов на 60% по сравнению с их уровнями в 1990 году, - сказал Паскаль Канфэн. – Ранее поставленная Евросоюзом цель сократить их на 40%, теперь абсолютно недостаточна. Она не соответствует Парижскому соглашению, и последствиям изменений климата, о которых нам сообщают ученые. Вот почему мы повысили эту цель до 60% и проголосовали на неё в Комитете по окружающей среде ".

Однако такой быстрый перевод экономики на чистые технологии поддерживают не все евродепутаты. Группа консерваторов считает, что от этого могут пострадать рабочие места, инвестиции и инновации.

Год назад, после массовых экологических протестов, в центр общей политики Евросоюза было поставлено заключение и выполнение странами-членами так называемого "зелёного соглашения". Это остаётся приоритетом Еврокомиссии до сих пор, несмотря на вспышку коронавируса и повсеместную рецессию.