Еврокомиссию всё больше заботит верховенство права

Во многих странах Евросоюза, особенно восточных, выдалось жаркое политическое лето.

Венгры вышли на улицы, чтобы требовать свободы СМИ. В Болгарии протестующие осудили то, что они называли коррупцией в высших эшелонах власти. Брюссель призывал обеспечить независимость польских судей.

"Зелёный" депутат Европарламента из Германии обвиняет "центр" в бездействии и предлагает ограничить финансовые выплаты странам-нарушителям:

."Когда национальная система рушится, или её захватывает группа людей, которая кладет общие деньги в свой карман, тогда Евросоюз внезапно становится неспособен проверять, куда уходят эти деньги, украденные у налогоплательщиков, - говорит Даниэль Фройнд. - Такой порядок необходимо изменить. Именно по этому мы хотим, чтобы в бюджете ЕС на следующие 7 лет и среди мер по восстановлению после пандемии коронавируса был работающий механизм, который связывает борьбу с коррупцией и уважение основные права с выплатами из фондов ЕС".

Однако представители консервативных правительств Восточной Европы утверждают, что Запад используют в качестве политического оружия против них принцип верховенства права.

Румынский депутат-консерватор утверждает, что споры следует решать в научных учреждениях, в экспертной среде и в суде, а не в процессе управления Евросоюзом:

«Любой нейтральный наблюдатель может увидеть, что этот процесс сильно политизирован, - говорит Кристиан Терхеш. – Мы не слышим голоса экспертов, судей, юристов и профессоров, преподающих закон в европейских университетах. Вместо них мы видим и слышим политиков, особенно, "народников" и либералов. Они разглагольствуют о верховенстве права, и очень часто их слова не имеет ничего общего с верховенством права ".

В среду эту тему должна затронуть Урсула фон дер Ляйен, которая впервые выступит с речью «О положении Союза». Через несколько недель возглавляемая ею Еврокомиссия опубликует свой первый доклад о положении верховенства права в ЕС. Этого с большим интересом ждёт либеральный евродепутат из Венгрии:

«Мы очень надеемся, что Еврокомиссия откажется от прежних пустых разговоров и обретёт план действий, которого у неё не было в последние годы, - сказала Каталин Чех. - Мы очень ждем оценок ситуаций с верховенством права, которые должны быть сделаны в сентябре для каждой страны ЕС. Нам также хотелось бы знать, будут ли содержаться в бюджете ЕС условия, которые вынудят их соблюдать верховенство права. Это будет большим испытанием для Еврокомиссии, и я очень надеюсь, что ради всего Европейского Союза, она успешно пройдёт этот тест".