Лидеры ЕС провели сеанс видеосвязи с Председателем КНР

Руководители Евросоюза и канцлер Германии Ангела Меркель позвонили Председателю КНР Си Цзиньпину. Этот сеанс видеосвязи на высшем уровне прошел вместо пышного саммита, который планировался в Лейпциге.

Китай надеется подписать с Союзом до конца года крупное инвестиционное соглашение. Но председатель Еврокомиссии не уверена в том, что оно было бы взаимовыгодным в нынешней обстановке:

«С нашей точки зрения, предоставление доступа к нашему рынку было бы встречей только на полпути, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Остались бы вопросы преодоления асимметрии и открытости рынков обеих сторон".

Лидеры ЕС сообщили, что им удалось поговорить с Китаем о преследовании им мусульман-уйгуров, о его репрессиях в Гонконге и о своём беспокойстве по поводу военных действий КНР в Южно-Китайском море.

От Брюсселя требуют более жёсткого отношения к Пекину, особенно после сообщений о том, что европейский доклад о дезинформации был смягчен под давлением китайских дипломатов.

Германия, которая занимает сейчас пост председателя ЕС, экспортирует в Китай больше, чем остальные 5 ведущих стран ЕС вместе взятых.

«Китай считает ЕС нейтральным и хочет, чтобы они оставались таким, - сказала брюссельский эксперт Тереза ​​Фэллон. - Из Пекина предупреждали: мол мы не хотим, чтобы вы смотрели на мир через геополитические линзы - они предпочитают, чтобы Европа смотрела на мир только через экономические линзы ".

Китай также хочет, чтобы его технологическому гиганту Huawei было дозволено развернуть в Евросоюзе систему связи пятого поколения.

Стороны договорились провести очную встречу на высшем уровне, когда достаточно ослабнет для этого пандемия коронавируса.