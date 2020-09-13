Единый голосования в России

Единый день голосования проходит в 83 субъектах российской федерации. Избиратели должны определить будущих губернаторов и депутатов местных парламентов, а в 22 региональных столицах идет борьба за места в горсоветах. По итогам этих выборов будет распределено 7800 мандатов. В стране организованы свыше 56 тысяч избирательных участков.

Наблюдатели отмечают, что эти выборы — первые после обновления Конституции — станут проверкой не только для партии власти "Единой России", но и для стратегия "умного голосования", предложенной российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Сам он находится в берлинской больнице: правительство ФРГ заявляет, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". В Москве говорят о враждебной провокации против России.

На этом фоне политологи с интересом следят за результатами в Хабаровске, где накануне состоялась очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего края Сергея Фургала. Участники митингов выступают против вмешательства центральных властей в это разбирательство. С начала июля в Хабаровском крае суд рассмотрел уже 160 материалов, арестованы 23 человека в связи с проведением несанцкионированных демонстраций.