На Лесбосе не хотят видеть мигрантов

На греческом острове Лесбос сотни мигрантов разместились во временном палаточном городке за пределами главного порта Митилини. После пожара в центре по приему беженцев Мориа без крыши над головой оказались 12 тысяч человек. Многие требуют, чтобы их отправили на материк или в другие европейские страны. Мигранты не хотят оставаться на острове, а местные жители и здешние власти не желают видеть на Лесбосе мигрантов. Корреспондент Euronews побывал в селе Мориа.

Аглая Панагопулу, жительница села Мориа: "Мы движемся к катастрофе. Экономического роста нет. У нас бы должен развиваться туризм. Но уже 5-6 лет туристов нет. Мы живем в перманентном страхе. 500 мигрантов, тысяча, две тысячи... Мы постоянно находимся в такой ситуации. Это позор, что так пострадал наш остров. И ложь. Власти обманули нас".

Теодорос Каскампас, житель села Мориа: "Мигранты должны уехать как можно скорее. Когда они только прибыли, мы хорошо к ним относились. Но они разрушили наш остров. Правительство Греции то же в этом виновато".

Яннис Мастроджианнис, глава муниципального совета Мории: "Мигранты - прежде всего люди... Мы заботились о них, мы дали им все, что смогли. Даже сейчас, если возникнет необходимость, мы поможем им снова. Но, к сожалению, они неуважительно отнеслись к нашему гостеприимству. Они думали, что у них есть только права и при этом нет никаких обязательств. А что касается нас, то правительство требовало от нас выполнять обязательства, а вот прав у нас не было".

Апостолос Стаикос, Euronews: "Если вы не живете здесь, легко рассуждать о солидарности и обвинять других в расизме" - так говорят жители Мории. Люди больше не желают слышать никаких обещаний. Они просят, чтобы центр по приему беженцев, названный так же, как их село, окончательно закрыли".