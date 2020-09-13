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США

Западное побережье США задыхается от дыма лесных пожаров

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 Ирина Александрова и AP, AFP
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Западное побережье США задыхается от дыма лесных пожаров
Авторское право  Paula Bronstein/AP
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Жертвами лесных пожаров, бушующих в США вот уже четыре недели, стали по меньшей мере 33 человека. Есть и пропавшие без вести. Власти не исключают, что скорбный список пополнится новыми именами.

Сгорели тысячи домов. Истинные масштабы разрушений еще предстоит оценить. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, где насчитывается 96 крупных очагов возгораний. Борьбу с огнем ведут 29 тысяч пожарных.

По словам губернатора Орегона Кейт Браун, за несколько последних дней в штате выгорело около четырех тысяч квадратных километров земли. Эвакуированы свыше 40 тысяч человек. Всего в районах, подлежащих эвакуации, проживает более 500 тысяч.

В понедельник президент США Дональд Трамп намерен отправиться в охваченную пожарами Калифорнию.

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