США: политика в день скорби

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Траурные мероприятия прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах. На фоне памятной даты в стране продолжается предвыборная борьба. Кандидат в президенты демократ Джо Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп в разное время посетили мемориал в Шанксвилле в штате Пенсильвания. У обоих политиков в этом штате равные шансы на победу.

Комментирует американский журналист Билл Бэрроу (Associated Press): "Действительность такова, что каждый день проходит в политическом контексте. Сегодня мы видели как президент Трамп в официальной роли выступал в Пенсильвании на церемонии у мемориала, посвященного рейсу 93. Он не вел откровенную политическую агитацию, как это было уже во время некоторых официальных мероприятий в течение последних месяцев. Но он всё-таки использовал свои привычные формулировки о великой стране — "Сделать Америку снова великой". Мы видели, как Джо Байден общался с многими близкими жертвами теракта, приехавшими на церемонию к мемориалу в Нижнем Манхэттене, с которыми он выстроил личные связи за годы своей карьеры. То есть оба политика, даже находясь в несвязанных с политикой обстоятельствах, несомненно продвигают свои бренды, что, как считают в их предвыборных штабах, принесет им голоса избирателей".

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида"захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый разбился недалеко от города Шанксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек.