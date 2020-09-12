Колумбия: министр обороны извинился за действия полиции

Министр обороны Колумбии принес извинения участникам протестов за жестокость, проявленную полицией в столице Боготе и других городах страны. В течение нескольких дней во время столкновений со стражами порядка погибли по меньшей мере 13 человек и более 400 получили ранения. Действия правоохранительных органов власти назвали возмутительными.

"Мы выступаем против злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников полиции", - говорит студентка Ури Камарго. В 2019 году девушка попала под резиновые пули, в результате осталась без глаза. "Они (полицейские) действительно очень плохо подготовлены для своей работы. Оружие, которое они используют, несет смерть".

Поводом для протестов стала гибель жителя столицы Хавьера Ордонеза. Инцидент произошел в ночь на среду. В ходе задержания мужчины, который нарушил карантин, патруль использовал против него электрошокер. Пострадавший умер в больнице. После этого в Боготе и других крупных городах страны начались манифестации против превышения полномочий полицейскими.