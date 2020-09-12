"Прощай, Вилли!"

Похороны Вилли Монтейро Дуарте прошли в субботу в итальянском Палиано. 21-летний гражданин Италии из семьи уроженцев Кабо-Верде, был забит до смерти в римском пригороде Коллеферро.

Проститься с Вилли в спортивный центр Палиано пришли сотни людей, в том числе премьер-министр страны и глава МВД. Участники траурнрой церемонии надели белые майки или рубашки как символ чистоты и молодости погибшего.

Трагедия произошла в ночь на 6 сентября. Свидетели рассказывают, что Вилли вступился за друга, которого избивали сразу четверо сверстников (среди них были и владеющие приёмами смешанных единоборств).

Собравшиеся прошли по улицам Палиано с плакатами «Правосудие для Вилли». Среди них был и посол Кабо-Верде в Италии. Рядом с ним со свечой в руке и портретом племянника шёл дядя Вилли.

По подозрению в убийстве задержаны братья Габириэле и Марко Бьянки, Франческо Белледжиа и Марио Пинкарелли. Их удалось выследить благодаря собранным свидетельствам.