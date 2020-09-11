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Приключения

Приручить "акулу": в Дубае катаются на Sebreacher

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Приручить "акулу": в Дубае катаются на Sebreacher
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Он похож на акулу, движется, как акула, может развивать скорость до 95 километров в час, вращаться вокруг своей оси и нырять. Это - Seabreacher, гидроцикл в форме хищной рыбы. Наш корреспондент прокатился на нем в компании инструктора Манеа Альмарзуки из группы Seabreacher United Arab Emirates. Похоже, поначалу было страшно, однако вскоре страх сменился восторгом. И желанием пробовать дальше: в качестве следующего шага журналист испытал "летающую доску" Flyboard.

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