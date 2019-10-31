Коралловые рифы, бурная подводная жизнь и затонувшие корабли, свидетели прошлого: корреспондент Euronews впервые совершил погружение. чтобы познакомиться с уникальным подводным миром близ Дубая. Его спутница - инструктор школы дайвинга Divers down Микела Колелья.

Она предложила начать со средней глубины: "Мы спустимся сегодня на 14 метров. Попробуем найти необычных рыб: это рыба-труба, или морской бекас, рыба-клоун и даже рыба-боксер".

Первый раз, советуют специалисты, погружение лучше совершить в компании тренера или хорошо подготовленного дайвера: люди с опытом помогут найти оптимальное место для спуска и сориентируют новичка в подводном мире. Так, выяснилось, что едва ли не самое богатое разнообразие морской флоры и фауны можно встретить на глубине в 5 метров. К тому же там больше света и легче дышать.

Для более опытных дайверов инструкторы предлагают сложные сценарии спуска - например осмотр останков судов. Стоит учитывать, что время и пространство под водой воспринимаются иначе, нашего журналиста не покидало ощущение "замедленной съемки".

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