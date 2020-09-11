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США

Виктория Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US Open

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 Глеб Шатуновский
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Виктория Азаренко, эмоции после выигранного матчпойнта.
Виктория Азаренко, эмоции после выигранного матчпойнта.   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Виктория Азаренко впервые за 7 лет сыграет в финале турнира Большого шлема. В полуфинале US Open белорусская теннисистка в трех партиях одолела шестикратную экс-чемпионку турнира, американку Серену Уильямс.

После 1:6 в первой партии Азаренко заставила соперницу много двигаться по корту и выиграла две следующие со счетом 6:3, 6:3. Подавая на матч Азаренко сразу повела 30:0, но позволила Уильямс сравнять счет, но затем выиграла два очка подряд за счет мощной подачи, причем на матч-пойнте попала в линию с внешней стороны.

В финале ее соперницей будет японка Наоми Осака, также в трех партиях обыгравшая американку Дженнифер Брэди.

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