WWF : популяция животных на планете резко сократилась

В небе, море или на суше - угроза биоразнообразию на планете Земля как никогда велика. За последние 50 лет по вине человека популяции животных в мире уменьшились более чем на две трети.

Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета-2020". Исследование проводится раз в два года и включает порядка 4 тысяч видов живых существ. Согласно его итогам, с 1970 по 2016 года популяции птиц, рыб, млекопитающих, амфибий и рептилий сократились в среднем на 68%.

Основной причиной называют разрушение естественной среды обитания человеком, а именно - экстенсивное сельское хозяйство, расточительное потребление природных ресурсов, а также загрязнение и глобальное потелпление.

Миллионам видов живых существ грозит исчезновение уже в ближайшие десятки лет. Так, в Европе особое внимание учёных приковано к популяциям бабочек. С 1990 года их численность сократилась почти на 50%.

Впрочем, исследователи Всемирного фонда дикой природы обнадёживают: если действовать незамедлительно, негативную тенденцию о снижении биоразнообразия ещё не поздно обратить вспять.